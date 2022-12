FOTO Gaia Sabbatini ammalia su Instagram in abito da sera E la scollatura…

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022)va ormai considerata a tutti gli effetti come una delle sportive italiane più attive sui social network. Al momento la specialista dei 1500 metri vanta la bellezza di 304000 follower: di fatto va considerata ormai una influencer a tutti gli effetti. Un profilo aggiornato quotidianamente, grazie al quale la 23enne abruzzese tiene aggiornati i fan non solo con i tanti allenamenti sostenuti, ma anche con i momenti di svago tipici di una ragazza della sua età. La nativa di Teramo è reduce da una trasferta in Kenya, in cui ha posto le basi della preparazione atletica in vista della stagione 2023. Dopo aver conquistato la semifinale ai Mondiali e la finale agli Europei nel 2022, l’asticella sarà destinata ad innalzarsi: l’azzurra non nasconde velleità di diventare una delle principali protagoniste nei 1500 nel Vecchio Continente. Ad ogni modo, ...