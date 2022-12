‘Forza Milan’ | la storia del mensile rossonero raccontata da ‘acmilan com’

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan in un format racconterà aneddoti e curiosità del celebre magazine a tinte rossonere

Troppi per i parametri attuali del: la priorità del club, prima ancora di provare ad aggiungere rinforzi dal mercato, è mantenere la stabilità dello spogliatoio. Laè nel gruppo, uno ...Di sicuro Mourinho punta ad averlo disponibile già a gennaio , non per la prima partita con il Bologna ma da quella successiva con ilin poi tutto è possibile. La Roma considera Wijnaldum il ...