Fiumicino | liquami maleodoranti fuoriescono dai tombini di Palidoro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ancora fenomeni di degrado nel comune di. Dopo i rifiuti accatastati nell’acqua della Darsena, oggi l’attenzione aisituati nella frazione cittadina di. Qui, da diversi giornie cattivi odori dalle caditoie, rendendo la situazione totalmente insostenibile per i residenti del quartiere. Intere macchie d’acqua puzzolente stanno invadendo le strade, in una situazione pericolosa soprattutto sul piano igienico e sanitario. Isputanosi può parlare tranquillamente di situazione terribile. Forse per la mancanza di manutenzione ordinaria delle caditoie o eventuali allacci abusivi alla rete fognaria, ida diversi mesi spuntano melma ...