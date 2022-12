(Di giovedì 1 dicembre 2022) TORINO (ITALPRESS) –Metaverse Store è ilinterattivo aldal, che rende il Marchio un vero e proprio leader nell’offerta di una brand experience immersiva e allo stesso tempo semplice. La tecnologiata daè, infatti, la prima del suo genere ad alimentare un’esperienza di vendita end-to-end nel, rivoluzionando l’intera customer experience del Marchio.Nel Metaverse Store è presente il Product Genius di, una persona in carne e ossa, che risponde in tempo reale a qualsiasi domanda dei clienti. “Insiamo ancora una volta all’avanguardia nell’offrire ai nostri clienti una brand experience innovativa e stress free. In puro stile ...

Yahoo Finanza

In classifica ci sono anche laYpsilon, la Jeep Renagade e la500. Guardando ai primi undici mesi del 2022, Alfa Romeo in gennaio - novembre ha registrato 12.736 immatricolazioni, in ...Sono 4 i modelli Stellantis nella top ten di novembre:Panda (8.629), al primo posto, seguita daYpsilon (3.597) al terzo posto, Jeep Renegade (2.718) e500 (2.476). A livello di ... Fiat lancia il primo showroom al mondo alimentato dal metaverso Annuncio vendita Fiat Panda 1.2 Easy usata del 2012 a Bastia Umbra, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...La Fiat 500R e la Lancia Delta S4 sono le regine 2022 del mondo heritage per la rivista specializzata RuoteClassiche. (ANSA) ...