Festival del Fumetto | domani a Cosenza al via la “tre giorni” tematica

Tecnica della Scuola

... mettendo insieme gli artisti più acclamatimomento, come dichiarato da Enric Palau, co - direttore: È questo quindi lo spirito con cui il Sónar estival presenta la prima ondata di ...Anche la dodicesima edizioneavrà un focus specifico, che quest'anno sarà centrato sul temasex work, che da sempre attraversa il mondo trans. "Per molte persone trans* resta ancora ... Lavoro e nuove schiavitù: se ne parla al Festival del Classico 4' di lettura 01/12/2022 - Domenica 4 dicembre 2022 (ore 18) la 63a Stagione concertistica dell’Ente Concerti presenta Integrale I, il progetto di esecuzione delle Sinfonie di Ludwig van Beethoven nel ...Sono stati svelati i primi dettagli e una parte della line-up dell’edizione 2023 dello Sziget Festival. Il festival ungherese si svolgerà dal 10 al 15 agosto 2023, e non come precedentemente comunicat ...