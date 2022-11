Fabregas | «La Spagna non è tra le favorite al Mondiale | ci sono molti ragazzi giovani»

Cesc, giocatore del Como e leggenda della, ha parlato del percorso delle Furie Rosse al Mondiale Cesc, giocatore del Como e leggenda della, ha parlato del percorso ha ...La classifica completa DANIEL PASSARELLA: 3 GOL Argentina 1978: 1 gol1982: 2 gol JORGE ... dalle ipotesi Suarez, libero dopo la fine del contratto col Nacional, edel Como per finire ...Cesc Fabregas, ex giocatore della Spagna, ha commentato il percorso dei suoi connazionali nel Mondiale che si sta svolgendo in Qatar ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...