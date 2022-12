F1 | McLaren | Palou pilota di riserva per il 2023

Il pilota gestito dalla Monaco Increase Management e campione della serie Indycar 2021 Alexsarà uno dei piloti di riserva del TeamFormula 1 per la stagione 2023.fornirà supporto al team oltre ai suoi impegni già previsti in IndyCar, rendendosi disponibile come riserva per la scuderia britannica in tutti gli eventi ...Laha confermato che Alexsarà pilota di riserva del team di Formula 1 anche per il 2023. Lo spagnolo sarà al fianco della squadra, ma questo non gli impedirà di partecipare al campionato ...La McLaren ha confermato che Alex Palou sarà pilota di riserva del team di Formula 1 anche per il 2023. Lo spagnolo sarà al fianco della squadra, ma questo non gli impedirà di partecipare al campionat ...McLaren have not said who will fill the role at other times. In 2022, the team had access to a total of four reserve drivers. Palou said he was "excited" about his new position and was looking forward ...