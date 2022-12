Eurolega basket | undicesima giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una settimana fortemente intrisa dalle note calde ed emozionanti della competizioni migliore del Vecchio Continente dedicata ai club più forti del panorama europeo della pallacanestro. Gli appassionati del grandesaranno certamente contenti: dopo aver assistito alla due giorni dedicata all’EuroCup con Venezia, Trento e Brescia in campo per l’Italia, l’diè prontissima per tuffarsi nell’del massimo torneo continentale della palla a spicchi. Calendario ricco e serrato: in questo giovedì si disputeranno cinque partite che vedranno come protagonista anche la nostra Olimpia Milano: i meneghini dovranno vedersela contro gli spagnoli di Baskonia, formazione interessante che fin qui ha vinto cinque e volte e alzato bandiera bianca in altrettanti appuntamenti. Ecco ...