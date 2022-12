Episodio 11 - Messi Vs Mbappé - Mondialeo | i mondiali raccontati da Leo Turrini

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In questo podcast Leoracconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...

In questo podcast Leo Turrini racconta tutti i segreti di un altro Mondiale senza Azzurri, facendo il pronostico di ogni partita come il polpo ...Poi il Var ha confermato il penalty,si è presentato dagli undici metri e il portiere polacco gli ha parato il tiro. L'ne ha fatto tornare alla mente un altro. Con protagonisti Diego ...La squadra di Leo Messi ha superato i polacchi per 2-0 ... Nella gallery la sequenza dell’episodio.Argentina in paradiso, grazie alla sua miglior prestazione in questo Mondiale. Dominata una Polonia passiva, presentatasi con l'unico scopo di salvare la pelle: ci riesce, la squadra di Michniewicz, p ...