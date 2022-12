Energia e inflazione | lo strano caso italiano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Per chi vive nelle grandi città, per le fasce di reddito basse in cui incide di piùe alimentari, l’è ora sopra il 15%. Dato che il governo non ha compensato con sussidi e i sindacati non chiedono aumenti salariali come in altri paesi, la variazione dei redditi da lavoro dipendente è intorno all’1% in Italia, per cui nelle fasce di reddito basse c’è un taglio di reddito intorno al 15%. L’Istat è in ogniin Italia al 12%. Allo stesso tempo in Spagna, ad esempio, l’è sotto il 7% e così in Francia. In Germania e Gran Bretagna è alta quasi come in Italia, intorno all’11%, ma i sindacati chiedono aumenti salariali tra il 5 e l’8%. Ad esempio, in Gran Bretagna le infermiere vanno ora in sciopero chiedendo aumenti maggiori del 4% offerto dal governo, i ...