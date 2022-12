Empoli | sirene tedesche per Parisi | le ultime

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’deve difendersi dallestraniere per i suoi gioielli, dalla Germania stanno visionando FabianoL’deve difendersi dallestraniere per i suoi gioielli, dalla Germania stanno visionando Fabiano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul terzino ci sarebbe l’interesse del Wolfsburg. La società tedesca al momento non avrebbe ancora presentato offerte ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'deve difendersi dallestraniere per i suoi gioielli, dalla Germania stanno visionando Fabiano Parisi L'deve difendersi dallestraniere per i suoi gioielli, dalla Germania ...... alle Baleari è diventato un idolo, ma cominciano a suonare ledella Premier. L'Aston Villa ...sta studiando un pacchetto di partite (probabilmente le prime tre in casa di gennaio con, ...Fabiano Parisi, oggetto di desiderio sul mercato. Tantissime squadre interessate al giovane terzino dell'Empoli, uno dei migliori per rendimento nelle ultime due stagioni. Il classe 2000, che ...L’Empoli deve difendersi dalle sirene straniere per i suoi gioielli, dalla Germania stanno visionando Fabiano Parisi L’Empoli deve difendersi dalle sirene straniere per i suoi gioielli, dalla Germania ...