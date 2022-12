Emma Marrone arriva al cinema | ecco il film di cui è protagonista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nelle sale dal 15 dicembrefinalmente al. Ildi cui è, “Il Ritorno”,nelle sale italiane. La pellicola, con Stefano Chiantini è già stato presentato alla 20° edizione di Alice nella Città all’interno della Festa deldi Roma 2022. In uscita in sala il prossimo 15 dicembre, è anticipato da un tour nelle sale di diverse città italiane che vedrà la presenza in sala della, giunta al suo primo ruolo attoriale da. Leggi anche:si racconta in un’intervista esclusiva a Vanity Fair I dettagli Il Ritorno mette in scena il dramma di una donna ...

"Sbagliata ascendente Leone" è il titolo del docu-film che racconta la vita di Emma Marrone, pubblica e privata. L'artista è la protagonista dell'opera incentrata sulle vicende di una famiglia in difficoltà. Adler Entertainment annuncia la data d'uscita del film Il Ritorno, di Stefano Chiantini con Emma Marrone presentato ad Alice nella città.