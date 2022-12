Emergenza energia | le imprese lanciano l' allarme gas

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Per il 2023 si profila una crisi energetica più "pesante" di quest'anno. L'arriva da pezzi da novanta del settore che, in buona sostanza, avvertono il governo di riservare maggior attenzione alle, ricordando allo stesso tempo di lanciare una campagna affinché le famiglie siano più parsimoniose nel consumo dielettrica e gas. Sul fronte del costo dell', «è giusto sovvenzionare le famiglie, ma bisogna lasciare a carico dei consumatori un onere sufficiente a spingerli a risparmiare– puntella Paolo Scaroni, ex ad Eni e attualmente vicepresidente della banca d'investimento Rothschild & Co -. Se sussidiamo al 100 per cento, non riusciamo a fare scendere i consumi di gas». Un fatto è certo, l'arrivo dei mesi invernali rappresenterà un serio banco di prova per la ...