Easy Rider | reboot in arrivo per il film cult?

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non sembra fermarsi la moda dei; questa volta ad esserne colpito è il famosodegli anni 60,– Libertà e paura Alcuni li odiano, altri li accolgono con estremo entusiasmo. Si tratta deiche ultimamente sembrano essere tornati di moda, riproponendo pellicole del passato. L’ultimo, in ordine di tempo, riguarda– Libertà e paura, da molti considerato uno tra i miglioridi tutti i tempi., classico uscito ormai nel lontano 1969 ed affermatosi come simbolo della controura giovanile, sembra essere stato preso in considerazione per una versione aggiornata. Certo, se in molti non vedono l’ora di rivedere sul grande schermo le ...