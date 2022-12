“È vietata nei bar” Scatta il nuovo divieto | sparirà da tutti i banconi | la decisione

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Vietate al bar. Addio bustina di zucchero ini bar dell’Unione Europea. Nella proposta di regolamento sugli imballaggi presentata oggi dalla Commissione Europea vengono vietati gli imballaggi monouso anche per lo zucchero nel settore Horeca (hotellerie-restaurant-café). Vietati al bar quindi bustine, tubetti, vassoi e scatole. Se la proposta non sarà modificata dai colegislatori, verranno proibiti, “imballaggi monouso nel settore Horeca, contenenti singole porzioni o porzioni, utilizzati per condimenti, conserve, salse, creme per il caffè, zucchero e condimenti, ad eccezione di tali imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ogni ulteriore preparazione”. Leggi anche: Tabacco, da oggi in vigore ilsulmodo di fumare. La...

Bustina di zucchero viaprossimi anni dai banconi dei bar. La proposta arriva dall'Unione Europea per una serie di L'articolo Bustina di zucchero al bardall'Ue: via anche la bottiglina di shampoo dall'hotel ......