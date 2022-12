È morta Mylène Demongeot | il volto della seduzione glamour da “Bonjour tristesse” a “Fantomas” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) È stata uno dei volti degli anni ’50 più ammirati del cinema francese. Una delle prime sex symbol del grande schermo d’oltralpe e, non da ultimo, l’indimenticabile aspirante al cuore di David Niven indi Otto Preminger (1958) e l’inarrivabile fidanzata bionda di Jean Marais nella trilogia di. E ancora: la nuora di Georges Simenon. Un’attivista irriducibile alle prese con le battaglie contro l’alcolismo, come contro l’uso delle mini anti-uomo. Oggi, però, l’attrice francese, ha detto addio alle scenevita, a 87 anni. Dopo aver affrontato la sua ultima sfida: quella contro il cancro. Un male a cui si è arresa morendo oggi, nel primo giorno di un dicembre che, soprattutto in Francia – ma nell’immaginario cinematografico tutto – ha aperto ...