“Dritto e Rovescio” | le anticipazioni di oggi primo dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) : la frana di Ischia, il Reddito di Cittadinanza e la Coop Karibu Tutte le polemiche sulla cura del territorio e sull’abusivismo edilizio, nate in seguito alla tragica frana che ha colpito l’Isola di Ischia, saranno al centro del nuovo appuntamento di, giovedì 1°, con “”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, in prima serata, su Retequattro. Nel corso della serata si approfondiranno, inoltre, le reazioni dei percettori del reddito di cittadinanza in seguito alla decisione del Governo di abolirlo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Leggi anche: MILANO, COMPARSA PER STRADA UNA MISTERIOSA STATUA DELLA LIBERTÀ Infine, un focus sulla vicenda che ha travolto la cooperativa Karibu, nel vortice di un’inchiesta sul presunto sfruttamento di migranti, gestita dalla suocera del ...

