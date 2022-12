Diretta Mondiali 2022 | Germania eliminata Agli ottavi Spagna e Giappone - Sport - Calcio - quotidiano net

... con la vittoria alla prima giornata e ora il risultato che li condanna alla seconda eliminazione di fila alla fase a gironi dei. Delusione anche per il Costa Rica, che per tre minuti è ......edizione della Coppa del Mondo e non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime sei presenze ai, dopo aver realizzato 10 gol nelle sue prime 12 partite nel torneo. La gara sarà...La vittoria del Giappone condanna la nazionale di Flick agli stessi punti della Spagna, che però passa per la differenza reti ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE SPAGNA-GIAPPONE 37' Spagna che… Leggi ...