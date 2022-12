(Di giovedì 1 dicembre 2022)istanze di condono edilizio autorizzate, dopo decenni di rinvii e tira e molla. Un permesso di costruire in sanatoria. Dueedilizi. Un’per la giornata successiva, con conseguente chiusura di scuole, cimitero e campo sportivo. La liquidazione di una fattura per un centro estivo e dei voucher per due librerie del territorio. È l’elenco degli atti adottati daldilo scorso lunedì 21 novembre, appena cinque giorni prima delche avrebbe colpito l’isola di Ischia, causando almeno otto vittime, cinque feriti, centinaia di sfollati e danni ingenti. Un mix di atti ufficiali – reperibili sul sito dell’amministrazione locale e che Open ha analizzato – che è la fotografia ...

Open

... il Comune di Casamicciola ne rilasciavaad altrettanti richiedenti. Superando così quota ... che proprio per la scala della diffusione del fenomeno dell'abusivismo isono la strada ...Consumo di suolo e niente più: tornare a fare scelte precise, anche non popolari, per ... Oggi ci sarà una prima verifica sul campo: completata la composizione deimembri del Copasir, si ... Dieci condoni autorizzati, due abusi segnalati, allerta meteo arancione: così al Comune di Casamicciola iniziava la settimana del disastro È quanto emerge da una ricerca SocialCom che, con l'aiuto della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni dell'ultima settimana La tragedia di Ischia e le vicende politiche d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...