Diario Qatar 2022 | day 11 | clamoroso | Belgio e Germania a casa Impresa Giappone | vola agli ottavi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Doha – L’undicesima giornata dei Mondiali è sembrata più un romanzo che un torneo di calcio, in cui i valori e gli schemi sono completamente saltati. Ilsaluta la competizione a sorpresa: decisivo il pareggio per 0-0 con la Croazia, con Lukaku che si porterà dietro il peso delle responsabilità degli incredibili gol sbati. A festeggiare invece è il Marocco, che ringrazia egrazie alla vittoria sul Canada per 2-1. La sera è costellata da sorprese, ribaltamenti, scene che sembrano tratte dai migliori film di Dario Argento. La Spagna è lontana parente di quella che ne ha fatti 7 alla Costa Rica e crolla sotto i colpi di un eroico. I ragazzi che vengono dalla terra del Sol Levante battono le furie rosse per 2-1 in rimonta e prenotano il biglietto per gli ...