L'Eco di Bergamo

Ligure. Con la presentazione del cartellone della stagione 2023 del teatro comunale "Guido Moretti" diLigure prende forma un articolato ed entusiasmante viaggio tra il desiderio di "leggerezza" e la voglia di immergersi nella cultura e nell'arte.Lo scorso anno unadi poco meno di un chilo si era staccata finendo sul parabrezza del furgone di un ambulante, distruggendolo. La giunta cittadina ha accantonato l'idea iniziale di una gara ... Di pietra in pietra, giorno per giorno: ecco il nuovo calendario de L'Eco di Bergamo - Gli scatti Anche chi conosce poco Neil Young sa che Harvest (1972) è il suo disco cruciale, oltre che il suo più grande successo commerciale. Un album che mise d’accordo critica e pubblico, un LP (e poi un CD) c ...Un film che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. Da lunedì 5 dicembre al cinema.