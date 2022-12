Detective Conan | il teaser trailer del nuovo film anime del franchise

DR COMMODORE

31 dicembre : Into The Wild Nelle terre selvagge, Cherish, L'Immortale, Il giorno più bello del mondo, Cetto c'è senzadubbiamente, Lupin III: Trappola mortale,: Episode One The ...... Trappola mortale - 31 dicembre: Episode One - The GreatTurned Small - 31 dicembre Lupin III vs- 31 dicembre Lupin Terzo vs: Il film - 31 ... Detective Conan - Il Sottomarino di Ferro Nero, ecco il primo trailer: l'Organizzazione fa la sua mossa Arriva finalmente il primo attesissimo trailer dedicato al prossimo film di Detective Conan, che lascia presagire che ne vedremo delle belle ...Earlier this month, the 26th anime film was teased for the Detective Conan series, and now we know the title and release date. The latest news was revealed along with a the first full visual for what ...