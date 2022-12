Del Piero | la Juventus chiama | il piano di Elkann e Ferrero

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Laha bisogno di un nuovo Cda e dopo aver scelto il presidente nella persona di, ora sta pensando a Delcome vice Laha bisogno di un nuovo Cda e dopo aver scelto il presidente nella persona di, ora sta pensando a Delcome vice. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea diè quella di riportare in bianconero l’ex bandiera come vice presidente. Dna Juve, carisma e idee per il nuovo corso della società, ma prima l’ex capitano vuole conoscere a fondo il progetto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vale per i giocatori, penso ae mille altre bandiere, vale anche per gli uomini della società. C'è qualcosa più grande di tutti i grandi e si chiama Juventus". La Juventus si sta difendendo ... La Juve chiama Del Piero: subito nel cda. Dna, idee e carisma per il nuovo corso Del Piero Juve, il nuovo presidente Ferrero e John Elkann pronti a chiamare l'ex capitano per proporgli un ruolo nella dirigenza Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ferrero ed Elkann sono concordi n ...Commercialisti, avvocati e figure carismatiche. Il presidente Gianluca Ferrero, secondo le colonne della Gazzetta dello Sport, avrebbe contattato Alessandro Del Piero. L'icona del mondo Juve, un ...