Decreto per armi a Ucraina | oggi il Cdm

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Non solo l’atteso provvedimento su Ischia, dopo ilvarato solo domenica scorsa. Il Consiglio dei ministri, che tornerà a riunirsialle 14.30, dovrebbe avere all’ordine del giorno anche ilad hoc -annunciato ieri dal ministro della Difesa Guido Crosetto- per definire il prosieguo del sostegno dell’Italia all’, dl che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre. Non è ancora chiaro se all’odg figurerà, inoltre, il provvedimento per salvare la raffineria Isab-Lukoil di Priolo: “Ci stiamo lavorando”, assicura una fonte di governo all’Adnkronos, aprendo alla possibilità che la misura approdi sul tavolo del Cdm di domani. L'articolo proviene da Italia Sera.