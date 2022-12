De Martino fa tre confessioni molto intime | “Quello che facevo da ragazzo”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Oggi è partito il nuovo programma di Rai Play, La Conferenza Stampa. 350 ragazzi fanno domande all’ospite di turno e il primo è stato uno dei volti di punta di rai Due, Stefano De. Il conduttore ha risposto a tutte le curiosità del pubblico senza farsi troppo problemi. Ovviamente le domande sono statedirette, insolite, certamente molte non sarebbero mai state fatte nelle interviste più ‘classiche’. Questa probabilmente è la forza di questo esperimento di Rai Play. De: “Non usavo il preservativo da”. Stefano ha rivelato a che età ha perso la verginità ed ha confessato che da giovane non usava spesso le protezioni: “Lo dico senza problemi. Tanto questa è una cosa che prima o poi capita a tutti. Per me è capitato a 14 anni. Dite che è un po’ presto? Dapreservativo ...

