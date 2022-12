Davide Rebellin morto | si indaga su dieci camion alcuni anche stranieri | tra questi c’è quello che ha investito e ucciso il ciclisti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono una decina gli autoarticolati tra cui si sta cercando di individuare il “pirata” che ha, campione del ciclismo, che si stava allenando sulle strade di casa. Nella zona dell’incidente, vicino al casello di Montebello della A4, ci sono moltissime telecamere di sicurezza e i carabinieri, dopo aver esaminato le immagini, hanno circoscritto iche sono transitati attorno a mezzogiorno mentresi stava allenando. L’attenzione è puntata soprattutto su un mezzo che si è arrestato e poi è ripartito, in un orario compatibile conin cui è avvenuto l’incidente. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale. I carabinieri adesso cercheranno di rintracciare ...

La caccia al camionista pirata della strada che nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre ha investito e ucciso, l'ex ciclista 51enne travolto durante un'uscita in bici nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino , continua senza sosta. I carabinieri che indagano sull'...Il numero uno del Coni ha anche voluto ricordare:'Adesso dobbiamo pensare a quello che è successo. E' la 103esima vittima di quest'anno. Sono numeri impressionanti. Al di là della sua ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Dopo la ricostruzione della dinamica dell’incidente mortale di Rebellin mancava ancora un tassello: identificare con certezza il veicolo e ...