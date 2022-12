David Harbour in Violent Night | l' horror che restituisce lo spirito natalizio

, John Leguizamo e il regista Tommy Wirkola ci parlano di Una notte violenta e silenziosa. Ecco la nostra ...LA RECENSIONE IN BREVE Un film violento, divertente e sboccato, ma anche totalmente natalizio: com'è possibileè in forma, ma pure il resto del cast (soprattutto lato cattivi) non scherza. Tra una mazzata e l'altra, gli sceneggiatori hanno infilato una riflessione non banale sul folclore ...UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA Usa, 2022. Regia: Tommy Wirkola. Interpreti: David Harbour, Beverly D’Angelo, John Leguizamo. Distribuzione: Universal. Durata: 110’ Sinossi Quando una squadra di merce ...Una notte violenta e silenziosa, interpretato da David Harbour, è al cinema dal 1 dicembre. Qui la recensione del film.