Dalla democrazia 2 0 alla muskcrazia L’analisi di Giordano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “L’idea del nuovo padre-padrone dei Social – ha scritto qualche giorno fa Massimo Giannini, a proposito di Elon Musk – è chiara: fare di Twitter la Digital Agorà del Ventunesimo Secolo”. A questa mutazione, a quanto pare, Musk sta lavorando sin dal primo giorno in cui si è presentato al 1355 di Market Street, dove si trova il quartier generale di Twitter a San Francisco, con un lavandino in braccio. Solo che la curvatura imposta dal tycoon sudafricano sta confinando i follower in una voliera fatta di filo spinato, altro che agorà polifonica e plurale. È come se stessimo assistendo, dall’interno per coloro che sono iscritti al social,costruzione di uno spazio a basso voltaggio dialettico, una variante che potremmo ribattezzare come, cioè una riduzione dell’ambiente digitale dove la dinamica dell’algoritmo non è più modellata, come negli ...