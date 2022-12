Dal Kosovo a Napoli per la vita | Irena | 2 mesi | sarà curata al Monaldi

Euronews Italiano

...sorprese dell'ultimo minuto e che si possa finalmente fornire questo strumento anche al, l'... Le ong mettono regolarmente in guardiacosiddetto regresso democratico in Serbia. Come vede la ...Il gup, a quanto si apprende, ha stabilito che la ventenne - nel frattempo trasferitacarcere ...all'epoca avevano ipotizzato che fosse in contatto con il capo di una cellula dell'Isis ine ... Kosovo "Visa free" dal 2024: sarà la volta buona The Global Conversation ha ospitato il Commissario Olivér Várhelyi per cercare di capire come procede il processo di allargamento in vista del vertice di Tirana sui Balcani occidentali #Globalconversa ...La 20enne kosovara arrestata un anno fa a Milano e poi condannata andrà ai domiciliari in casa famiglia. Secondo il giudice non faceva parte dell'Isis ma istigava a parteciparvi ...