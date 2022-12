Dal Kosovo a Napoli | la piccola Irena potrà curare cardiopatia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDal: la, poco più di due mesi, affetta da una forma dicongenita, difetto interventricolare, non trattabile in nessun ospedale della sua terra, sarà curata all’ospedale Monaldi. “La mamma dellaHoxha di due mesi, Shemsia, è atterrata ieri, insieme alla figlia, all’aeroporto militare di Capodichino disu volo militare partito da Pristina e messo a disposizione dalle Forze Armate Italiane. La mamma alloggerà presso l’Istituto Religioso delle Povere Figlie della Visitazione”, spiega in una nota la deputata di Fi Annarita Patriarca, che sottolinea il “grande lavoro di squadra del Governo Italiano e delle Forze Armate Italiane”. “Il reparto di cardiochirurgia ...