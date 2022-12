Dai Medici ai Rothschild | così i banchieri hanno trasformato il denaro nella grande storia dell’arte

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Per il mondo della cultura il mecenatismo è molto importante. E in tempi passati lo è stato molto di più. Non a caso al Metropolitan Museum di New York si è appena inaugurata una straordinaria mostra dedicata alla civiltà Maya, grazie alla quale per la prima volta si cominciano a delineare le identità dei committenti e degli artisti che realizzarono buona parte degli oggetti in esposizione. Per mecenatismo intendiamo la “tendenza a favorire le arti e le lettere, accordando munifica protezione a chi le coltiva”, senza dimenticare che si è sempre trattato anche di una delle manifestazioni con cui il potere decideva di rivelarsi e di procrastinare la propria immagine. Dobbiamo anche considerare che la stagione più feconda per l’arte italiana (e non solo) – ovvero il Rinascimento – fu una delle “epifanie” del mecenatismo, che a sua volta derivava più o meno direttamente da altri fenomeni ...