L'HuffPost

...con cui il Cremlino ha bersagliato le infrastrutture elettriche e idriche di; l'isolamento internazionale di Mosca rischia di espandersi a macchio d'olio fino ai suoi sostenitori,...E ava instaurata una democrazia in stile occidentale". Per non parlare, poi, della ...per tutta l'intricata rete diplomatica che si aggroviglia intorno al conflitto tra Mosca e. E ... Da Kiev a Teheran a Pechino: Kasparov e il possibile scacco matto al mondo E’ un effetto contagio che sembrava inimmaginabile, un vento che da Kiev arriva a Teheran e a Pechino. Chissà come finirà, ma la svolta nella psicologia politica collettiva è evidente e forse ...(Adnkronos) - Kiev. In sette giorni l'esercito russo ha bombardato 30 insediamenti della regione di Kherson 258 volte. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel ...