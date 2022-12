Cultura | Sangiuliano | «Per gli Uffizi si pagano 12 euro | per il Louvre 17 Valgono meno?»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dall’identitàle come base dell’identità nazionale al patrimonio artistico come motore economico, fino ai sostegni per i diversi settori del comparto e all’uso delle nuove tecnologie per rafforzare conoscenza e fruibilità dei nostri beni. Il ministro della, Gennaro, ha illustrato le linee guida programmatiche del suo ministero nel corso di una lunga audizione davanti alle commissionidi Camera e Senato. «L’identità della nazione è soprattutto identitàle, oltre che linguistica e geografica», ha ricordato, citando l’articolo 9 della Costituzione: «La Repubblica promuove lo sviluppo dellae la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ...

... Daniela Santanchè, il ministro della, Gennaro, e il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida. La Rocca era stata chiusa nel febbraio scorso per motivi di sicurezza. "...Sono tanti i temi di cui ha parlato il ministro della, Gennaro, in audizione davanti alle Commissionidi Camera e Senato. Cominciando dal valore che il Pnrr ha per il ... IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO IN VISITA A RIETI Lo ha annunciato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, comunicando la decisione del XVII Comitato Intergovernativo della Convenzione Unesco del 2003, riunito a Rabat, in Marocco, che ha ...'È necessario attuare politiche che portino le persone a frequentare i musei e le aree archeologiche meno frequentati'.