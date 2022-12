Crociere | Moby offrirà servizi d’eccellenza tra l’Italia continentale e la Sardegna

Leggi su panorama

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa mattina, nel cantiere GSI di Guangzhou, è stata varataLegacy, la seconda nave di nuova generazione, gemella diFantasy, in arrivo nei mari italiani nei prossimi mesi e che rivoluzionerà il concetto stesso di viaggio frae la, offrendo sulla tratta fra Livorno e Olbia standard da nave da crociera,di bordo di assoluta eccellenza e strumentazioni che rendono il viaggio non solo confortevole e veloce, ma anche totalmente sostenibile. Esattamente come la sua gemellaFantasy, ancheLegacy è la nave dei record: 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza, per 69.500 tonnellate di stazza. Può ospitare fino a 2.500 passeggeri in 550 cabine, e grazie agli oltre 3.800 metri lineari di garage può ...