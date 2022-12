Croazia-Belgio può essere il canto del cigno almeno di una tra le due selezioni più talentuose degli ultimi anni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quattrofa, a Mosca, avrebbero potuto giocarsi il titolo mondiale. Sarebbe stata una sfida del tutto inedita, tra due nazionali che mai avevano raggiunto il livello più alto della competizione. Nel pomeriggio, invece,saranno in campo per un obiettivo tanto minimale quanto di sopravvivenza, ovvero il passaggio del girone eliminatorio a Qatar 2022: sic transit gloria mundi,una tra le duepiùdiecirischia di non accedere agli ottavi di finale. Com’è stato possibile, considerato che il girone con Marocco e Canada fino alla vigilia non pareva dei più insormontabili? Riavvolgendo il nastro fino alle semifinali russe, ilallora ha davvero ...