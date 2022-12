Croazia - Belgio 0 - 0 | Lukaku spreca ancora a pochi minuti dalla fine

...dimezzano il passivo grazie all'autorete di Aguerd e sfiorano il 2 - 2 con Hutchinson (traversa clamorosa) La seconda qualificata del gruppo è lavice campione iridata: 0 - 0 con il,...La nazionale dei Leoni dell'Atlante si qualifica da prima forza del Gruppo F per via del contemporaneo 0 - 0 tra, che regala il secondo pass ai vice - campioni del Mondo in carica. ...Croazia e Belgio hanno regalato spettacolo puro, in una sfida all’ultimo sangue per il passaggio agli ottavi di finale. La sfida è terminata a reti inviolate, con un pareggio che, considerando la ...Grande delusione per il Belgio di Martinez, che viene eliminato dal Mondiale in Qatar già nella fase a gironi: dopo una vittoria contro il Canada e la sconfitta contro il Marocco ...