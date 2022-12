Covid oggi Toscana | 2011 contagi e 6 morti | bollettino 1 dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.011 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 6. I nuovi casi, di cui 255 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.756 con test rapido, fanno salire il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.527.957 e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.129 persone) e raggiungono quota 1.449.561 (94,9% dei casi totali). Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.527.957. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.129 ...

Sky Tg24

...contribuito anche le aperture arrivate dalla Cina su un ammorbidimento della politica 'zero', ...dati del mercato del lavoro americano che verranno diffusi domani e sugli indici pmi attesi. ....5 dollari (+0,6%), in scia alle aperture del governo cinese per politiche meno stringenti sul. Fiammata di Mps (+5,5%) daalleggerita del costo di 4.125 dipendenti. Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 1 dicembre. LIVE Sono 2.011 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 255 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.756 con test rapido. Il numero dei contagiati ...Pechino consentirà l’isolamento domiciliare ai pazienti contagiati dal Covid-19 a basso rischio, a partire dal distretto centrale più popoloso, quello di Chaoyang. Quindi, un cambio di passo dopo le p ...