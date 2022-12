Covid oggi Sardegna | 479 contagi e 2 morti | bolletino 1 dicembre

Sky Tg24

Leggi anche > Operazione può salvare la vita del figlio, i genitori rifiutano: 'Non vogliamo sangue da vaccinati contro il' I prodotti, Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, ...MILANO " "Non troppo tempo fa, nel pieno del disastro del, esternai una mia opinione che alcuni non condivisero. Dissi 'è fondamentale che si riprenda a ... per mesi continua a rinviare un ... Covid, le news di oggi. Schillaci: al via campagna vaccini. Proteggere più deboli. DIRETTA Sono 479 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 2.673 tamponi eseguiti, 40 diagnosticati da molecolare, 439 da antigenico. I pazienti ricoverati in tera ...(ANSA) - CAGLIARI, 01 DIC - Contagi in calo ma altri due decessi per Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 479 casi positivi (- 54), di cui 439 diagnosticati con tampone antigenico ...