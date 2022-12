Covid Lazio | bollettino di oggi 1 dicembre | 3 185 nuovi positivi e 7 decessi

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Continua l’attenzione da parte della Regionesulla diffusione del-19. L’assessore alla Sanità delAlessio D’Amato, anche, 1, rende noto ildell’Asl: “nelsu 3.614 tamponi molecolari e 16.381 tamponi antigenici per un totale di 19.995 tamponi, si registrano 3.185casi(+99), 7(+1), 734 ricoverati (+13), 30 terapie intensive (+1) e +2.414 guariti. Il rapporto trae tamponi e a 15,9% e i casi a Roma città sono quota 1.661”. I dati registrati nella giornata difanno rilevare una lieve diminuzione nel numero complessivo su base settimanale (-5%) e l’incidenza e l’incidenza in discesa ...

Flessione dei casi: - 5% rispetto alla scorsa settimana. Incidenza a 364 contagi ogni 100mila abitanti e Rt pari a 1. Peggiora la situazione dei ricoveri negli ospedali ...