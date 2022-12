Covid | la Corte Consulta riconosce l' obbligo del vaccino per alcune professioni e gli over 50

L'obbligo vaccinale per i sanitari e' legittimo. Lo ha deciso lacostituzionale, giudicando inammissibili e non fondate le questioni sollevate da alcuni uffici giudiziari a proposito della disposizione introdotta dal governo Draghi nel 2021 in particolare per ...Ma alla fine lacostituzionale ha messo un punto fermo sulla delicatissima materia dei vaccini anti, salvando l'obbligatorietà introdotta dal governo Draghi nel 2021 per alcune ...Salvo l’obbligo vaccinale: la decisione della Corte Costituzionale premia l’operato del Governo Draghi e respinge in blocco i ricorsi dei no vax.Sono inammissibili per la Consulta le richieste presentate da medici e infermieri contrari all’obbligo vaccinale. «Sono state ritenute non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore a ...