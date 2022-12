Covid in Cina | media | ' Pechino consentirà isolamento domestico' Allentate le restrizioni

I distretti di Guangzhou, Chongqing e Shanghai tornano a respirare: i rigidi lockdown sono stati tolti in seguito alle proteste contro la politica zero - ...Le dichiarazioni di Chunlan approfondimento, un nuovo piano per accelerare le vaccinazioni tra anziani Come riportato dalla Xinhua, Chunlan ha incontrato la Commissione sanitaria ...PECHINO, 1 DIC - La Cina continentale ha registrato ieri 4.080 casi confermati di Covid-19 trasmessi localmente, ha riferito oggi la Commissione sanitaria nazionale. Un totale di 31.720 nuovi soggetti ...Bloomberg è sicura che la prossima settimana TSMC annuncerà un aggiornamento dei suoi piani per la nuova Fab in Arizona, pronta a produrre dal 2024: i chip saranno realizzati a 4 nanometri e non a 5 n ...