Covid e influenza molto virulenta | il governo | vaccinatevi

Il ministro della SaluteOrazio Schillaci."Vogliamo rafforzare la campagna già in corso per vaccinazionicontro. Quest'anno l'sembra essereparticolarmente virulenta e ...... causando sintomi simili a quelli dell', come raffreddore, tosse stizzosa e mal di gola", ... anche sotto i 38 gradi, non deve ingannare: potrebbe comunque trattarsi di. E questo dipende ...Milano, 1 dic. (askanews) - 'Vacciniamoci contro il Covid el'influenza stagionale, anche in un'unica seduta'. È l'invitorivolto dal Ministero ...“Con il continuo impatto della pandemia COVID-19 e l'impatto sulla circolazione e sulla salute di altri agenti patogeni respiratori, è difficile prevedere come si svilupperà il nuovo periodo invernale ...