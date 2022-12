Costa Rica-Germania | Mondiali 2022 | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Vincere o pareggiare contro i teutonici sperando negli incroci favorevoli scaturiti dal match Spagna-Giappone per staccare il pass agli ottavi di finale. Battere i caraibici sperando in altri risultati utili per ghermire una qualificazione che alla vigilia sembra essere davvero molto complicata. Sono tante le aspettative chesi portano dietro in questa ultima partita che terminerà il cammino della fase a gironi deiin corso di svolgimento in Qatar. La compagine di Luis Suarez è attualmente a quota tre punti in questo raggruppamento dopo aver perso rovinosamente contro gli spagnoli (7-0) e aver vinto 1-0 con un solo tiro in porto contro il Giappone. Cammino fortemente negativo, invece, per i ragazzi di Hans-Dieter Flick che fin qui hanno messo insieme un solo punto in ...