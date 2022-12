Corriere dello Sport – Lo Spezia accoglie João Moutinho in arrivo dalla Mls

(Di giovedì 1 dicembre 2022) 2022-12-01 17:49:48 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:saluta l’Orlando City e la Major League Soccer per abbracciare loe la serie A. Il terzino mancino portoghese di 24 anni, solo omonimo del più conosciuto centrocampista del Wolverhampton, sarà un nuovo elemento della formazione di Luca Gotti a partire dal prossimo gennaio. “Alloarriva!” Ma è un omonimo del più celebre centrocampista dei Wolves Il calciatore, in scadenza di contratto con la formazione della Florida, ha firmato un contratto di quattro anni. “L’operazione mi risulta conclusa – ha raccontato Luca Gotti a Sky-, mancano solo alcuni aspetti burocratici. Credo serva l’avvallo della Fifa per farlo allenare e aggregarlo in pianta stabile alla ...

Corriere dello Sport

AL RAYYAN (Qatar) - Non sono ammessi passi falsi stasera tra Spagna e Giappone , che si affrontano alle 20 nella terza e ultima giornata del gruppo E dei Mondiali in Qatar. La nazionale di Luis ...Il caso Juventus ha scosso tutta la Serie A , una situazione che non fa bene al campionato come ha sottolineato l'ad del Sassuolo Carnevali : "Dobbiamo cercare di fare le cose al meglio, oggi in ogni ... Inter, Marotta: "Il costo dei giocatori è un problema. La norma va cambiata" Il pareggio per 0-0 con la Croazia è costata l'eliminazione dal torneo dei Diavoli Rossi. A Russia 2018 Lukaku e compagni avevano chiuso al terzo posto ...MACERATA-Colpo di mercato di caratura mondiale per la CBF Balducci HR Macerata: il Club arancio-nero ha ingaggiato per la stagione 2022-2023 la palleggiatrice olandese Laura Dijkema, classe 1990 per ...