Convocati per domani

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Si torna in campo dopo 15 giorni di stop,alle 15.00 al Tombolato CITTADELLA – COSENZA per la 14ª giornata di Serie BKT. Rientra Branca dopo le 4 giornate di stop inflitte dal Giudice sportivo. Occhio ai cartellini gialli perché il 23 granata resta in diffida assieme a Perticone e Tounkara.Sempre ai box Baldini, Asencio e Felicioli, Embalo influenzato, non saranno del match. 22 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe23 BRANCA Simone26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI9 TOUNKARA Mamadou10 ANTONUCCI Mirko11 BERETTA Giacomo30 LORES VARELA Ignacio99 ...

Juventus Football Club

Undici ie fra questi il villadossolese Marco Betteo (Scott Libarna Racing Team) che quest'anno lascia la categoria Juniorpassare alla Under 23. Nessun Iframes Listen to my podcast...suo rivolgimento a puntuali responsabilità e ambizioni umanedare voce a simili interrogativi, analoghi a quelli suscitati dal film di Sokurov, nel seguito dell'opuscolo di Zini sono... Next Gen | I convocati per la FeralpiSalò Oggi pomeriggio, allo stadio Bianco (ore 14:30), andrà in scena l'ultima gara del triangolare della terza fase della competizione. I giallorossi devono vincere per entrare nella corsa qualificazione ...L’olandese sarà l’uomo in più per la seconda parte di stagione Sull’aereo in mezzo ai compagni, sul campo accanto a loro. Georginio Wijnaldum si appresta a completare il recupero dall’infortunio alla ...