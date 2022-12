Contributi bar | ristoranti | catering | eventi | c’è ancora tempo fino al 6 dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) C’èal prossimo 6per richiedere ia fondo perduto se si è titolari di, bar, piscine, attività die organizzazione diche hanno subito danni economici a causa della congiuntura pandemica e del susseguirsi dei lockdown. La domanda si può effettuare online direttamente sul portale dell’Agenzia delle entrate.bar,: di cosa si tratta La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022 che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno istanza, per il 20% alle ...

