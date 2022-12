Consiglio dei ministri sul decreto armi a Kiev per il 2023 dopo i voti alla Camera

(Di giovedì 1 dicembre 2022) - Unche da Palazzo Chigi è definito in continuità con quello del precedente governo. Un provvedimento specifico che autorizzi attraverso successivi decreti gli invii disenza passare ...

- Un decreto che da Palazzo Chigi è definito in continuità con quello del precedente governo. Un provvedimento specifico che autorizzi attraverso successivi decreti gli invii di armi senza passare ...... presidente dell'Odcec di Roma, rcorda che "iIldell'Ordine ha ripetutamente interloquito con la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate per illustrare le esigenze...2 cent/litro nel caso del .... Gli operatori hanno adeguato di conseguenza i prezzi consigliati dei tre carburanti che sono pertanto saliti di 12 cent/litro per benzina e diesel e di 2 cent/litro nel ...Sulla base dei nuovi documenti, Diddi ha aperto un nuovo fascicolo ... Con un'ordinanza dopo un'ora e 20 di camera di consiglio, il presidente Giuseppe Pignatone ha respinto le richieste di ...