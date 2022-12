Consiglio dei ministri | ok al decreto armi a Kiev per il 2023 dopo i voti alla Camera

20.48 CdM approva dl armi Kiev e aiuti Ischia IlMinistri ha approvato all'unanimità il decreto che dispone la proroga dell'invio "di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" a Kiev. Via libera anche al dl Ischia, con nuovi aiuti ...- Un decreto che da Palazzo Chigi è definito in continuità con quello del precedente governo. Un provvedimento specifico che autorizzi attraverso successivi decreti gli invii di armi senza passare ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato, all’unanimità, il nuovo decreto legge per l’emergenza Ischia, con stanziamenti per altri 10 milioni per gli interventi della ...È servita un'intera giornata in camera di Consiglio per i 15 giudici della consulta per arrivare ... Pronta la risposta dell'ordine dei Medici tramite il presidente Filippo Anelli che in una breve ...