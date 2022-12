(Di giovedì 1 dicembre 2022) di Saverio Mauro Tassi Perre ildi mancatimenti fiscali (inclusi, bolli, tributi locali) dal 2010 al 2015, entro l’importo di 1.000 €, Giorgianon ha trovato di meglio che argomentare: “Stralciamo solo cartelle vecchissime sotto i mille euro e per le quali la riscossione avrebbe per lo Stato un costo superiore a quello che incasserebbe”. Condoni di questo genere ce ne sono stati a ripetizione nei decenni passati. L’ultimo nel 2018, permenti mancati dal 2000 al 2010 (guarda caso!), ad opera delConte I. Allora Conte si era cosìto: “Nel decretoc’è anche uno stralcio per quanto riguarda controversie fino a mille euro, però in un periodo molto determinato: dal 2000 al ...

Se c'è un leitmotiv a cui purtroppo la politica italiana ci ha tristemente abituato è quello del condono fiscale, il governo Meloni giustifica chi non paga le multe e mortifica chi lo fa. I moniti di Mattarella sono come il placebo: ti illudi che ti curi, invece è acqua fresca. Prendiamo l'ultimo, spacciato dai media per un j'accuse al governo Meloni-Condoni.