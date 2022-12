Concorrente ferito a ‘Ciao Darwin’ | assolti tutti gli imputati

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Quattro assoluzioni a Roma nel processo per l’incidente avvenuto nell’aprile del 2019 durante le registrazioni della trasmissione, quando unrimase gravementedopo essere caduto al gioco dei rulli. Il, 54enne all’epoca dei fatti, a causa di quella caduta è rimasto paralizzato. Gli, accusati di lesioni personali gravissime, erano due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione che andava in onda su Canale 5, il titolare della società produttrice dell’attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti del programma. Il giudice monocratico però, accogliendo anche un’eccezione della difesa, ha assoltogli ...

